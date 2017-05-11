هاني شاكر: أشخاص داخل نقابة الموسيقيين يرفضون نجاحي (فيديو إرم)

المصدر: خاص- إرم نيوز

علّق الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، على خروجه من النقابة وعودته مرة أخرى والمشكلات والاضطرابات الموجودة داخلها، موضحًا أن هناك مجموعة أشخاص داخل نقابة الموسيقيين يحاربون النجاح ولا يريدون الاستقرار أو تحقيق الإنجازات.

وقال في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال حضوره حفل توزيع جوائز مهرجان “الميما” في مصر، إنه سعيد لحضوره الحفل وتكريمه عن أعماله السابقة، مشيرًا إلى أنه يقوم حاليًا بالإعداد لبعض الأعمال المتميزة مع مدير أعماله تامر عبدالمنعم، متمنيًا أن تكون عند حسن ظن جمهوره.

ومن جانب آخر، قدم هاني شاكر التحية والتقدير لمحافظ جنوب سيناء على دعوته له لإحياء حفل أعياد سيناء للعام الثاني على التوالي في مدينة شرم الشيخ الرائعة التي ترمز للسلام والأمان، موجهًا التحية لقنوات “إم بي سي” التي نقلت هذه الاحتفالات للعالم، لتكون خير دليل على أمن واستقرار مصر.

ورصدت كاميرا “إرم نيوز” كواليس حفل توزيع جوائز مهرجان “الميما” المقام في مصر في دورته العاشرة هذا العام، ومن المعروف أن جوائزه يتم فيها اختيار الفائزين من خلال تصويت الجمهور لمدة 3 أشهر عبر صفحة “الميما”.

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