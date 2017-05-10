بالفيديو.. تسليم جوائز الميما بحضور نجوم الفن والإعلام بمشاركة “إرم نيوز”

المصدر: علي عبدالرحمن – إرم نيوز

وسط أجواء احتفالية رائعة، أقيم أمس حفل توزيع جوائز الميما داخل فندق سميراميس في القاهرة بحضور عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، سواءً لتكريمهم أو للمشاركة كضيوف شرف في الحفل الذي يقام للعام العاشر على التوالي.

وكان على رأس الحضور الفنان هاني شاكر وأحمد سعد والفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد ونجوى فؤاد ونادية مصطفى وهايدي موسى ومحمد عباس وعلي الفيصل ورافاييل جبور والمذيع فادي إبراهيم والفنانة بشرى والموسيقار هاني شنودة والموسيقار هاني مهنا وابنته هنادا والمطربة التونسية أماني السويسي ومنظم الحفلات وليد منصور وزوجته والشاعرأمير طعيمة ودينا عبد الله.

وكرم القائمون على الحفل الفنانة نادية مصطفى وهاني شنودة عن مشوارهما الفني، والمطرب والملحن عمرو مصطفى عن دوره في الأغنية الوطنية، ومنحت إدارة الجائزة جائزة الموهبة لوليد سعد وبشرى.

ونال وليد منصور جائزة أفضل منظم حفلات، وياسر خليل أفضل مدير أعمال، ومحمد عباس أفضل مطرب صاعد، وهايدي موسى أفضل مطربة صاعدة، ومحمد يحيى أفضل ملحن، وتميم أفضل موزع موسيقي، وأمير طعيمة أفضل شاعر، وكارمن سليمان أفضل مطربة شابة، وأحمد سعد أفضل أغنية عن مسلسل “بحبك يا صاحبي”.

كما فاز راديو 9090 كأفضل راديو ووليد الحريري كأفضل تصميم إضاءة وخالد حسين كأفضل دي جي وشارموفرز كأفضل فريق غنائي، وبوسي كأفضل مطربة شعبية، ومحمود الليثي كأفضل مطرب شعبي، وأفضل ديو كان لشيرين وحسام حبيب عن “كل ما أغني”، وياسر أنور كأفضل مطرب، وتامر حسني “عمري ابتدا” كأفضل ألبوم وأفضل مطرب.