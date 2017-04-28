حنان مطاوع تنجو من الموت‎ بحادث سير

المصدر: أحمد عثمان – إرم نيوز

نجت الفنانة المصرية حنان مطاوع من الموت إثر حادث سير مروع بعد اصطدام سيارتها بمقطورة تسير بشكل عكسي على أحد الطرق السريعة في القاهرة.

ورغم فداحة الحادث وتحطم سيارتها إلا أنها لم تتعرض لأية إصابات أو كدمات، لتنجو من موت محقق.

وحرصًا على حالتها النفسية السيئة، قرر رؤوف عبدالعزيز مخرج مسلسل “طاقة نور” الذي تشارك فيه الفنانة الشابة، إلغاء تصوير مشاهد اليوم على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى خسائر إنتاجية.

يذكر أن مسلسل “طاقة نور” بطولة هاني سلامة وصلاح عبدالله وحنان مطاوع وميس حمدان وعايدة رياض وأشرف عبدالغفور وهيدى كرم، ومن تأليف حسان دهشان وإنتاج تامر مرسي، تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.