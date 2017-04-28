وفاة طفلة يمنية فوق السحاب قبل هبوط طائرتها في القاهرة‎

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

شهدت طائرة يمنية قادمة من مطار “سيئون” بحضرموت إلى القاهرة، اليوم الجمعة، وفاة طفلة قبل دخولها المجال الجوي المصري متأثرة بإصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، وتم نقل الجثمان فور هبوط الطائرة في مطار القاهرة إلى المستشفى لإعداده للدفن.

وقال مدير عام الحجر الصحي في مطار القاهرة في بيان إنه أثناء دخول رحلة الخطوط اليمنية رقم 606 والقادمة من مطار سيئون بحضرموت المجال الجوي لمصر دخلت الطفلة روان صالح سليم 6 سنوات في غيبوبة حيث كانت ذاهبة لتلقي العلاج في مصر وطلب قائد الطائرة المسارعة بإحضار فريق طبي.

وأضاف أنه بعد هبوط الطائرة، كشف طبيب الحجر الصحي على الطفلة وتبيّن وفاتها متأثرة بإصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وتم نقل الجثمان بسيارة إسعاف بصحبة أسرتها وبإشراف مسؤول إدارة الإسعاف بالمطار إلى أحد المستشفيات في القاهرة لإعداده للدفن.