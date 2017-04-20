وزير يمني يتهم مؤسسة كهرباء عدن بسرقة الوقود

المصدر: عدن - إرم نيوز

اتهم وزير يمني، يوم الخميس، أطرافاً في مؤسسة “كهرباء عدن” بسرقة الوقود المخصص لمولدات الطاقة الكهربائية في المدينة.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب إن “جزءا من مشكلة الكهرباء يتمثل بعدم وجود رقابة على الوقود الذي تقدمه الحكومة يومياً إلى محطات توليد الطاقة في عدن”، مشيراً إلى أن “نحو 1400 طن من مادة الديزل تقدم يومياً إلى مؤسسة الكهرباء بالمدينة”.

وأضاف، في تصريحات لموقع “عدن الغد” أن “هناك جهات في مؤسسة كهرباء عدن قامت بتعطيل العدادات الخاصة بتقدير الوقود المستهلك للمولدات الكهربائية وهو الأمر الذي صعّب من معرفة عدد الساعات التشغيلية لكل مولد”.

ولفت بن عرب إلى أن الحكومة اليمنية تنتظر 10 مليارات دولار وعدت الحكومة السعودية بتقديمها لتحسين قطاع الكهرباء باليمن، منوهاً إلى أن ذلك المبلغ سيمكّن الحكومة من إنشاء محطة كهربائية بعدن بقدرة 1000 ميجا وات.

وصادقت الحكومة الشرعية باليمن، يوم الخميس، على شراء 100 ميجاوات من الطاقة الكهربائية لعدن لمواجهة حر الصيف، مؤكدة أن شركتين ستقومان بتنفيد تلك المهمة خلال مدة أقصاها 4 أسابيع من تاريخ فتح الاعتماد، بينما لم تحدد موعد فتح تلك الاعتمادات.

يذكر أن عدن تشهد منذ أيام انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي وصلت، يوم الخميس، إلى 18 ساعة انقطاع، في ظل ارتفاع شديد بدرجات الحرارة والرطوبة في هذه المدينة الساحلية.

وتسبب ذلك في تزايد الأصوات المستنكرة لهذا الوضع في عدن، فيما قام آخرون بالدعوة إلى تنفيذ عصيان مدني شامل في عدن احتجاجاً على انقطاعات الكهرباء.