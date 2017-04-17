“دجالة وقاتلة ومحرضة”.. المرأة تسكن خانة الاتهام في دراما رمضان

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

تظهر المرأة في كثير من الأعمال الدرامية، التي تعرض في شهر رمضان المقبل، في صورة المذنبة أو المحرضة على ارتكاب جريمة، إذ أدركت نجمات الصف الأول، أخيرًا، أن التميز يكمن في الاختلاف، لذا بحثن عن أعمال مثيرة للجدل تعتمد التشويق.

وبحسب رصد لـ”إرم نيوز”، سيكون هذا العام بمثابة إدانة للمرأة التي اعتاد الجمهور أن يراها ملاكاً مغلوبًا على أمره.

ويرصد التقرير الآتي أبرز الأدوار التي تقدمها نجمات الصف الأول في دراما رمضان المقبل:

هربانة منها

تعود النجمة ياسمين عبدالعزيز، هذا العام، إلى الدراما التلفزيونية بمسلسل “هربانة منها”، وتدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي، إذ ترتكب ياسمين جريمة قتل في المسلسل، الذي يشارك في بطولته مصطفى خاطر ورجاء الجداوي وتأليف خالد جلال ومن إخراج معتز التوني.

الحلال

وتؤدى النجمة سمية الخشاب، دور دجالة في مسلسل “الحلال”، إذ تحتال على المواطنين الذين يستنجدون بها.

ويشارك في بطولة المسلسل يسرا اللوزي، ودينا فؤاد، وبيومي فؤاد، ومها أحمد، والقصة من تأليف سماح الحريري وإخراج أحمد شفيق.

تحت أمر السيادة

تراهن النجمة الكبيرة يسرا في مسلسها الجديد “تحت أمر السيادة” على دور مختلف، إذ تتولى إدارة مكتب خدامين، وتتهم بتحريض الخادمات على السرقة تارة والقتل تارة أخرى.

وتبدو خلال الأحداث دائمًا في خانة الاتهام، والمسلسل تأليف إياد إبراهيم ومحمد رجاء، ومن إخراج هاني خليفة، وبطولة محمود عبدالمغني وكريم فهمي.

أرض جو

وتخوض النجمة غادة عبدالرازق تجربة درامية جديدة، إذ تقتحم عالم الطيران من خلال شخصية مضيفة جوية تتورط من خلال عملها في حادث اختطاف طائرة وتتعرض لأزمات كثيرة.

المسلسل بطولة عباس أبوالحسن، وعبدالعزيز مخيون، ومن إنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد جمعة.