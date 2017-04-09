إعلانات دراما رمضان تكشف التركيز على نجوم الصف الأول (صور)

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

لسنوات طويلة ظل الترويج الإعلاني مرتبطًا إلى حد كبير بالفيلم السينمائي، وبمرور الأيام انتقل إلى عالم الفيديو وبات عنصرًا أساسيًا ورئيسًا في الترويج للعمل، الأمر الذي جعل كل المراقبين للمشهد الفني يؤكدون أن السينما بالتكنيك وأدوات الترويج انتقلت إلى الدراما التلفزيونية.

مؤخرًا بدأت شركات الإنتاج، تعلن عن ترويج أعمالها الدرامية التي ستعرض في رمضان 2017 ، والتي خلقت حالة من الغضب خاصة بين نجوم الصف الثاني، حيث سيطرت على أغلب إعلانات الأعمال الدرامية لغة وتصدرها نجم واحد فقط.

وقد حاول نجوم الصف الثاني، لفت نظر شركات الإنتاج إلى هذا الأمر، في حين يرد المنتجون بأن التسويق يعتمد على النجم.

وهذه أبرز الأعمال الدرامية التي سيطر عليها التركيز على نجوم الصف الأول.

الحصان الأسود

رغم حديث أحمد السقا عن حبه وعشقه للعمل الجماعي، إلا أن ترويج مسلسله الجديد جاء عكس ما يروج له حيث تصدره بمفرده.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من ألمع النجوم، منهم صبري فواز وياسمين صبري وشيري عادل، ويجسد فيه السقا دور شاب خارج عن القانون وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

الزيبق

يضم مسلسل الزيبق نجومًا من العيار الثقيل، في مقدمتهم النجم كريم عبدالعزيز وشريف منير وطلعت زكريا.

الترويج الأول أظهر شريف منير وهو ينظر إلى صورة كريم عبدالعزيز، الأمر الذي يعكس احتفاء الشركة المنتجة بالأخير.

ولم يعجب الإعلان شريف منير، خاصة أن الشركة المنتجة وعدت بتنفيذ ترويجات جديدة للعمل ولم تنفذ وعدها حتى الآن، كما سيطرت حالة من الضيق على نجوم الأدوار الثانية.

واحة الغروب

شركة العدل جروب، اكتفت بطرحين ترويجيين الأول للنجم خالد النبوي بمفرده وهو على ظهر جمل، والثاني كان خاصًا بالنجمة منة شلبي والتي ظهرت فيه وهي ترتدى فستانًا أنيقًا.

مسلسل “واحة الغروب”، تأليف هالة الزغندي ويشارك في البطولة سيد رجب والأردنية ركين سعد واللبنانية كارول الحاج.

كفر دلهاب

أعلنت شركة سينرجي عن الملصق الدعائي لمسلسلها الجديد “كفر دلهاب” للنجم يوسف الشريف والذي يظهر في الترويج بمفرده أيضًا، ومن المنتظر عرض العمل خلال موسم دراما رمضان المقبل.

المسلسل بطولة يوسف الشريف وروجينا ومحمد رياض وأحمد سعيد عبدالغني ورامز أمير ومي القاضي ومحمد أبو الوفا ومحمود حجازي ومحمد حمدي وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال.

الطوفان

وبدورها، فكرت الشركة المنتجة لمسلسل “الطوفان” في إرضاء كل نجوم العمل، لذا قررت طرح ترويج منفرد لكل نجم يشارك به.

الطوفان، تأليف بشير الديك ويشارك في بطولته ماجد المصري ووفاء عامر وأحمد زاهر وروجينا.