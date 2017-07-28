سعوديات يتطوعن لتنظيف حديقة عامة في الرياض (فيديو)

شاركت مجموعة من الفتيات السعوديات، اليوم الجمعة، في حملة تطوعية لتنظيف إحدى الحدائق العامة في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعبّرعن مدى أهمية المشاركة في برامج التطوع، والدعوة إلى العمل، وإشراك وجذب الشباب والأطفال وحتى النساء للتطوع.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر الفتيات وهن يقمن بجمع القمامة التي تركها الزوار خلفهم في الحديقة.

وقال ناشطون سعوديون: إن هذه المبادرة يجب أن تثمن باعتبار أن الموضوع يحمل بعدًا وطنيًا يحرص عليه الجميع، ويؤكد أن مجتمعنا لا يحتاج إلى قيم أو مبادئ جديدة، فهي راسخة ولا تحتاج إلا لمن يشعل جذوتها من جديد.

وبادرت أمانة العاصمة السعودية الرياض، بالتفاعل مع مقطع الفيديو، داعيةً الفتيات لمراجعتها بغرض تكريمهن تقديرًا لهنّ على اللفتة الأخلاقية التي قمن بها.