بالفيديو.. مجيد عصفور يوضح قصة ظهوره على قناة الجزيرة بدون “بنطلون”

بعد تداول فيديو ظهوره بدون بنطال على قناة الجزيرة، عاد المحلل السياسي والصحفي الأردني مجيد عصفور، للظهور مجددا على القناة القطرية ليعلق على الانتشار الواسع للمقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورافق عصفور في هذا الظهور الجديد نجله مناف الذي تبين أنه هو من صور مقطع الفيديو المنتشر.

وقال عصفور إن شهرته بالفيديو المنتشر تفوقت على شهرته ككاتب وصحفي منذ أربعين عاما مايظهر قوة السوشيال الميديا في عالمنا اليوم.

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وأعرب عصفور عن عدم انزعاجه من ما قام به ابنه مناف الذي بدوره كشف أنه ندم في البداية لكن ردة فعل والده وتقبله للموضوع غير رأيه.

وقال مناف إنه أرسل الفيديو لأصدقاء له أوربيين في إسبانيا حيث يدرس، مبديا استغرابه من انتشار الفيديو بهذه القوة.