بالفيديو.. محلل أردني يخلع “البنطلون” أثناء حديث لقناة الجزيرة القطرية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر الكاتب والمحلل السياسي الأردني مجيد عصفور وهو يتحدث لقناة الجزيرة القطرية بينما لم يكن مرتديا ثيابه بالكامل.

وعلى شاشة القناة القطرية بدا عصفور مرتديا ثيابًا رسمية كاملة، لكن تصويرًا من داخل منزله على ما يبدو أظهر أنه كان يرتدي فقط نصف ملابسه، وتحديدا الجانب العلوي الظاهر أمام الكاميرا بينما اكتفى من الأسفل بارتداء ملابس داخلية فقط.

وبحسب الفيديو يعلق المحلل عصفور على الأحداث الأخيرة التي شهدتها السفارة الإسرائيلية في عمان، وأسفرت عن مقتل أردنيين على يد أحد حراس السفارة، في واقعة أثارت غضب الشارع الأردني.

شاهدوا الفيديو :