منى برنس تثير الجدل مجددًا بارتداء البكيني على شواطئ سيناء (صورة)

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

واصلت الدكتورة منى برنس، أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة قناة السويس في مصر، إثارتها للجدل بعد نشرها فيديوهات رقص خاصة بها، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أحيلت بسببها للتحقيق في الجامعة، حيث نشرت مجددًا صورًا مثيرة، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

واحتفلت أستاذة الأدب الإنجليزي بإجازة عيد تحرير سيناء في الذكرى الـ35 لتحريرها بطريقتها الخاصة، حيث تواجدت في مدينة دهب السياحية التي تتبع محافظة جنوب سيناء لقضاء بعض الوقت، ونشرت صورتها مرتدية ملابس البحر عبر صفحتها على “فيس بوك”، وعلقت عليها: “يوم سيناء سعيد من دهب..تهانينا”.

وجاء نشر الصورة المثيرة على الصفحة بعد نشرها فيديو جديدًا وهي ترقص، رغم قرار الجامعة بإحالتها للتحقيق، حيث اعتبرت الأستاذة الجامعية رقصها وصفحتها الشخصية ملكية شخصية لها لا علاقة لها بعملها داخل أسوار الجامعة.