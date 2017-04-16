منى برنس تثير الجدل في مصر بفيديو رقص جديد

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

ظهرت الدكتورة منى برنس أستاذ اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة السويس، بفيديو جديد نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهي تؤدي وصلة رقص على أنغام موسيقى شرقية.

وكانت برنس ترقص في الفيديو داخل شقتها، بنفس الملابس التي ظهرت بها فى الفيديو السابق، وأكدت أنها نشرت الفيديو رداً على البرامج التي ظهرت فيها.

وقالت معلقة: “فيديو الرقص السابق ردي على البرامج اللي ظهرت فيها والحوارات اللي كل حد يقول لى مش ندمانة.. لا يا بابا مش ندمانة.. وهفضل أرقص طول ما فيا صحة”.

وتابعت: “الرقص حياة وفرح وصحة.. ما فاضلناش غير الضحك والفرح”.

وأرفقت البرنس الفيديو بتعليق قالت فيه: “كل سنة وإحنا طيبين.. ارقصوا وافرحوا”.