بعد أيام من فرض الطوارئ.. السجن المشدد لمصري روج للعنف عبر فيسبوك

المصدر: محمد الفيومي– إرم نيوز

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بمعاقبة شاب يبلغ من العمر 26 عامًا بالسجن المشدد خمس سنوات بسبب استخدامه موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للترويج للعنف والدعوة لهدم أركان الدولة.

وصدر حكم محكمة جنايات قنا بالسجن المشدد خمس سنوات بحق الشاب حسن علي بتهمة استخدام فيسبوك للترويج لأفكار ومعتقدات تدعو إلى العنف وبذلك بعد أيام من تطبيق السلطات المصرية قانون الطوارئ الذي يشمل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود وقائع القضية المثيرة للجدل إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حينما وجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بـ”الترويج بطريق الكتابة والنشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمنشورات تتضمن أفكاراً ومعتقدات تدعو لاستخدام العنف لهدم نظم الدولة الأساسية وتغيير مبادئ الدستور باستعمال القوة والإرهاب”.

ودفع تفجيران استهدفا كنيستي طنطا والإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ قرارات بتكليف قوات الجيش بتأمين المنشآت الحيوية إلى جانب قوات الشرطة وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، كما اتخذ السيسي قراراً بإنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب في مصر.