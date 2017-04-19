كذبت عليه زوجته بأن المحكمة أدانت ترامب.. فمات وهو مرتاح

المصدر: واشنطن – أرم نيوز

توفي عجوز أمريكي وهو يشعر بالراحة مباشرة بعد أن كذبت عليه زوجته بأن الرئيس دونالد ترامب تمت إدانته من قبل المحكمة.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن مايكل جيرلاند (75 سنة) توفي نتيجة هبوط حاد بالقلب في بيته في ولاية اوريجون غربي الويالات المتحدة.

وقالت زوجته تيريزا :”قررت الكذب عليه لأني كنت أعرف أن ذلك سيجلب له الراحة والسلام لأنه كان يكره ترامب بشدة.”

وأضافت :”أخبرته أن ترامب تمت إدانته وكان هذا آخر شيء أقوله له قبل وفاته… وفور سماعه ذلك أخذ مايك نفسا عميقا وأسلم الروح… كانت هذه آخر لحظاته ولاحظت أنه شعر بالراحة والسلام عندما أخبرته بذلك.”

وعن ما إذا كانت تشعر بالندم للكذب على زوجها قالت :”بالطبع لا فهو كان خبرا سعيدا بالنسبة له وآمل في النهاية بأنها لن تكون كذبة.”