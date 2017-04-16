اكتشاف غرفة سرية لمقابر أساقفة داخل كنيسة أثرية في بريطانيا

المصدر: رموز النخال – إرم نيوز

اكتشف عمال بناء بريطانيون، غرفة سرية، أسفل مذبح كنيسة سانت ماري، الواقعة داخل منطقة المعارض في متحف الجاردن في العاصمة البريطانية لندن، أثناء أعمال تجديد الكنيسة.

وقالت صحيفة “صنداي تلغراف” البريطانية، اليوم الأحد، إن عمال البناء اكتشفوا “مقابر خفية لخمسة أساقفة من مدينة كانتربري في مقاطعة كنت جنوب بريطانيا”، في الكنيسة التي يعود بناؤها للعصور الوسطى، وشيُدت العام 1600، جنوبي لندن.

كما عثر العمال على ثلاثين تابوتًا لأسقف المطران عند حفرهم مسافة 6 أقام أسفل أرضية الكنيسة، وذلك بعد صنعهم فجوة داخل أساس الكنيسة الأثرية خلال محاولتهم تجديدها وتحويل هيكل المذبح من مكانه.