اعتقال شابين سوريين دمرا محلًا شهيرًا في لندن (صور)

المصدر: عمرو الزناتي- إرم نيوز

اعتقلت سلطات الأمن البريطانية شابين من المهاجرين السوريين، بعدما دمرا متجرًا شهيرًا وسط العاصمة لندن بسيارة فخمة كانا قد استأجراها مؤخرًا وارتكبا فيها الحادث.

وقررت الجهات الأمنية اعتقال طلال الكساب 39 عامًا وضياء لبابيدي 33 عامًا لمدة 4 أشهر على ذمة القضية بعدما كذبا على السطات خلال التحقيق.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن طلال الكساب صاحب مطعم Drunch في لندن كان قد استأجر لتوه سيارة لامبورغيني قبل أن يحطم مع صديقه المحل.

وكشفت أن الكساب سمح لصديقه لبابيدي الذي يعمل لديه في المطعم بأن يقود سيارة اللامبورغيني رغم علمه بعدم امتلاك صديقه رخصة قيادة بريطانية.

وأوحت الصحيفة أن كلا الشابين كذب على هيئة التحقيق بخصوص من كان يقود السيارة لحظة الاصطدام المروع، حيث زعم كلاهما أن الآخر هو من كان يقود السيارة.

وادعت الصحيفة أن لبابيدي قاد السيارة بصحبة أحد العاملين وتسابق خلال قيادته مع سيارة أخرى في شارع Woodstock قبل أن يقتحما المحل، وبتركا السيارة دون أن يصابا بأذى، ليكتشف العاملون صباحا ما حل بمتجرهم ويبدأون بحصر الخسائر.