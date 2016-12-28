ارتفاعها 7000 متر.. مغامر من سلطنة عمان يصل لثاني أعلى قمة في العالم‎

المصدر: مسقط- إرم نيوز

تمكن المغامر العُماني سليمان بن حمود الناعبي من تسلق ثاني أعلى قمة في العالم، وهي قمة (اكونكاجو) الأرجنتينية التي يبلغ ارتفاعها 7000 متر فوق مستوى سطح الأرض، ورفع علم السلطنة، وصورة السلطان قابوس بن سعيد.

وأوضح المغامر سليمان الناعبي أن هذه التجربة بدأت بتاريخ الـ 7 من ديسمبر/كانون الأول واستغرقت 12 يومًا تمكن خلالها من الوصول للقمة بتاريخ الـ 19 من ديسمبر/كانون الأول.

وقال الناعبي: “إن هذه المبادرة فكرة شخصية جاءت بعد تمثيلي للسلطنة في صعود رابع أعلى جبل في تنزانيا (كلمنجاروا)”.

وحول سبب اختياره لهذا الجبل، أوضح الناعبي أن الجبل يعد من أصعب الجبال في العالم؛ بسبب البرودة الشديدة والعواصف التي تصل سرعتها لـ 60 كم/ ساعة، والانهيارات الثلجية، إضافة لارتفاع مستوى الثلج وقلة الأوكسجين، لكن بالرغم من تلك الظروف إلا أنني استطعت التغلب عليها والوقوف على قمة الجبل.

وعن الهدف من هذه المغامرة، قال: “أريد أن أثبت للعالم أن الشاب العُماني قادر على تجاوز كل العقبات لتقديم رسالة سلام للعالم باعتبار أن عُمان هي بلد الخير والإنسانية والسلام”.