شاهد.. فصل موظف في سلطنة عُمان بسبب هذا الفيديو المخل بالآداب

المصدر: مسقط-أثير

قال الطيران العُماني إنه سيقوم بفصل الموظف الذي انتشر عنه مقطع مرئي في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يشاهد صورا مخلة بالآداب فورا.

وأوضح الطيران العُماني عبر خطاب وجهه رئيسه التنفيذي للموظفين -حصلت “أثير” على نسخة منه- أن فصل الموظف يستند إلى المادة 40 من قانون العمل العُماني.

وقال الطيران إن سمعته والعلامة التجارية له تتأثر بشكل كبير جراء هذه التصرفات التي تبدر من بعض الموظفين ممن لا يتحملون مسؤولية وظائفهم ولا يأخذونها على محمل الجد.

وأوضح أنه لن يتم التهاون مع مرتكبي هذه الأفعال، مؤكدا إعطاء الأولوية القصوى للضيوف والعمل على خدمتهم بالشكل المناسب في كل الأوقات ودون تهاون.

@ONN_1

كفو والله عليها شركة الطيران العماني والشخص إليّ صورهذا غير المخلص في عمله pic.twitter.com/Y5A2ZVAO4o — عُـــomar7777ــــمَر (@____omar7777) December 25, 2016

وذكر خطاب الرئيس التنفيذي أنه حينما يفشل الموظف في ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية الصارمة ضده ويشمل ذلك الموظفين في المناصب الإشرافية.

وختم الخطاب قائلا: “ضيوفنا هم من يمنحوننا رواتبنا لذلك فمن المتوقع منا جميعا -دون استثناء- أن نؤدّي مهامنا بكل تفاصيلها وبكل دقة وعلى أكمل وجه”.

وكان الطيران العُماني قد أعرب أمس عن استنكاره للسلوك غير المقبول الذي أبداه أحد الموظفين في منضدة تسليم التأشيرات بمطار مسقط الدولي.

وقال في بيان إنه اتخذ الإجراءات اللازمة بحق الموظف المعني.

وأوضح الطيران العُماني أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكد الطيران العُماني أن كافة موظفيه قد تمت إحاطتهم إحاطة تامة بشأن الأولوية القصوى التي يوليها الناقل الوطني لضيوفه والخدمات المقدَّمة لهم، لذا ستتم المسارعة في تطبيق تدريب مكثف يختص بخدمة الضيوف تلافياً لتكرار مثل هذه الوقائع.

من جانبها قالت شرطة عُمان السلطانية ‏إن مكتب التأشيرات بمطار مسقط الدولي الذي تحدث عنه أحد المراجعين في مقطع مرئي متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يتبعها.

وأضافت الشرطة عبر حسابها في “تويتر” بحسب ما رصدته “أثير” أن المكتب ‏تابع لإحدى المؤسسات الخاصة، والتحقيق جارٍ في الموضوع من قبل جهات الاختصاص.

وكان مواطنون قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر أحد مكاتب التأشيرات بمطار مسقط الدولي، ترك فيه الموظف عمله منشغلا بالبحث عن صور مخلة بالآداب في أحد محركات البحث الشهيرة.