ما حجم إنفاق الأسرة السعودية؟.. المفاجأة أن الغذاء والمشروبات في آخر القائمة

المصدر: الرياض - إرم نيوز

يُقدر متوسط إنفاق الأسرة السعودية على السكن والمياه والطاقة بـ 3183 ريالًا شهريًا، بحسب آخر تقرير لـ”مسح وإنفاق ودخل الأسرة” للهيئة العامة والإحصاء.

وأظهر التقرير المسحي الذي يُجرى كل خمس سنوات٬ وكانت آخر نتائج له قد صدرت في ٬2013 أن مجموعة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة مثّلت أعلى نسبة من متوسط إنفاق الأسرة السعودية بـ3251 ريالاً شهرياً٬ تلتها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ3183 ريالاً شهرياً٬ ثم معدل الإنفاق على الأغذية والمشروبات البالغ 2594 ريالاً شهرياً .

و ُسجلت أعلى معدلات إنفاق الأسرة السعودية على السكن والطاقة في منطقة القصيم وذلك بمتوسط 4444 ريالاً شهرياً٬ تلتها المنطقة الشرقية بـ3923 ريالاً٬ ثم حائل بـ3518 ريالاً شهرياً٬ فيما ُسجل أدنى إنفاق شهري في منطقة تبوك بواقع 2252 ريالاً.

ويعد مجال السكن والطاقة واحدا من 12 مجالاً أحصاها التقرير لإنفاق الأسرة السعودية٬ منها الأغذية والمشروبات والأقمشة والملابس والتعليم والصحة والاتصالات والنقل والترفيه٬ وغير ذلك.

وتصدرت الأسرة السعودية في المدينة المنورة أعلى معدلات إنفاق الاستهلاك الشهري في جميع تلك القطاعات بـ15475 ريالاً٬ تلتها المنطقة الشرقية بـ15357 ريالاً٬ في حين سجلت منطقة نجران أدنى متوسط إنفاق استهلاكي شهري للأسرة السعودية بـ8400 ریال.