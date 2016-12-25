السعودية.. الجماهير تهاجم الهلال بعد تصدره دوري جميل

المصدر: إرم نيوز - خاص

دشنت الجماهير المنافسة للهلال السعودي هاشتاغا باسم “#الصدفة_لاتحب_الا_الهلال”، بعد عودة الفريق لصدارة دوري جميل السعودي إثر خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد.

ونفذت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي (فيفا) بحسم ثلاث نقاط من رصيد الاتحاد، بسبب عدم سداده مستحقات أحد لاعبيه السابقين.

وخاطب الفيفا بداية الأسبوع الحالي نظيره السعودي طالباً حسم ثلاث نقاط من رصيد فريق الاتحاد، بسبب شكوى تقدم بها اللاعب الارجنتيني مانسو لعدم سداد كامل مستحقاته بعد أن تمّ إلغاء التعاقد معه.

وهو الأمر الذي دفع الجماهير للاعتراض على الأمر، عبر الهاشتاغ الذي انتشر كالنار في الهشيم، معتبرين أن الهلال عاد للصدارة من المكتب، وأن صدارة الاتحاد كانت من الملعب.

وتعاقد الاتحاد مع مانسو في 2009.

وأمهل الفيفا النادي السعودي أياماً قليلة لسداد المبلغ المقدر بنحو 9 آلاف دولار قبل تنفيذ العقوبة.

وانفرد بالتالي الهلال بصدارة الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما ارتقى الأهلي للمركز الثاني برصيد 31 نقطة بالتساوي مع الاتحاد صاحب المركز الثالث.

وكان الاتحاد متصدراً برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن الهلال قبل العقوبة.

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