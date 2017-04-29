أسباب تزايد السكتة القلبية المفاجئة بين الشباب في بريطانيا

المصدر: محمود صالح – إرم نيوز

يموت نحو 12 شخصاً أسبوعيا، تتراوح أعمارهم ما بين 35 عامًا وأقل في المملكة المتحدة، بسبب حالات غير مشخصة تصيب القلب.

في هذه المناسبة، قالت مؤسسة القلب البريطانية، إن “هناك ما يصل إلى 620 ألف شخص يعانون من مشاكل القلب غير المشخصة، لذا من المهم زيادة الوعي بأعراض تشوهات القلب والظروف التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة القلبية المفاجئة”.

وتحدد المؤسسة عوامل الخطر من أمراض القلب غير المشخصة، مثل تاريخ أمراض القلب ومتلازمة موت الرضع المفاجئ والإغماء وضيق في التنفس.

ويعاني العديد من الشباب الذين تم تشخيصهم من اضطرابات في القلب، لكنهم يكونون في أمان تام إذا تمت معالجتهم بالشكل المناسب.

والموت القلبي المفاجئ هو مصطلح شامل يُستخدم للعديد من الأسباب المختلفة للسكتة القلبية المفاجئة، ويعرف على أنه حدث غير عنيف وغير متوقع.

وتشمل السكتة القلبية المفاجئة، سماكة أو شكلا غير طبيعي لعضلة القلب واضطرابات النبضات الكهربائية، التي تخل بالإيقاع الطبيعي للقلب وتؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

وفي كل عام، هناك المزيد من الشخصيات الرياضية التي تم تشخيصها بأمراض القلب التي تهدد حياتهم، مثل جيمس تايلور وفابريس موامبا، كما أن هناك حوادث للأطفال الذين يموتون فجأة على الملعب الرياضي.

وهناك دعوات قوية لمحاولة إدخال المزيد من أجهزة تنظيم ضربات القلب في المدارس، في حين أن أجهزة إزالة الرجفان القلبي موجودة الآن على نطاق واسع في محطات القطار والمطارات والأطباء وجراحات الأسنان ومحلات السوبر ماركت في بريطانيا.