عقار السكتة القلبية يمكنه إنقاذ البصر

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

اعتلال الشبكية المصلي المركزي (CSCR) هو أحد أنواع الضمور البقاعي، الذي يؤثر بشكل رئيسي على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والأربعينيات، ويحدث ذلك عندما يتجمع السائل تحت الشبكية ويتلف الأنسجة، والآن يعتقد الأطباء أن عقار “إبليرينون” يمكن أن يُستخدم لعلاج هذا المرض.

ووفقًا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، يقول الدكتور أندرو لوتري استشاري العيون في مستشفى جامعة ساوثامبتون: “هذه دراسة مهمة حقاً، لأن العديد من المرضى يعانون من فقدان البصر الدائم نتيجة لهذا المرض ومن غير المعروف سبب حدوثه ولا يوجد حاليًا أي علاجات مُثبتة لذلك المرض”.

وأضاف “في الآونة الأخيرة استجاب عدد قليل من المرضى للعلاج باستخدام عقار إبليرينون، وهذا أمر مثير لكن هناك نقص بالمعلومات عن مدى فعاليته على المدى الطويل ومدى سلامة استخدام العقار، لذلك نأمل أن تثبت هذه الدراسة البارزة فعالية أول علاج مثبت لمرض CSCR”.

ورغم علاج بعض الحالات دون تفسير، استمرت بعض الحالات الأخرى لسنوات وتكررت تلك الحالة المرضية، أو أثرت على العين الثانية مع ثلث المرضى الذين يعانون من فقدان الرؤية الدائمة.

وقال الدكتور لوتيري، إنه على الرغم من أن سبب هذه الحالة غير معروف، وُجِد أن هذه الحالة يمكن أن تحدث في العائلات كما تم العثور على بعض التغييرات الجينية.

وأضاف “كجزء من أبحاثنا سنقوم أيضًا بجمع عينات الدم لاستخدامها في وقت لاحق للسماح لنا بدراسة البروتينات والمواد الكيميائية في مجرى الدم والحمض النووي للمرضى، فبمجرد اكتمال اختبار فعالية وسلامة الدواء بشكل تام في هذه المرحلة الأولى سنسعى إلى تحديد ما هي الاختلافات الجينية الأكثر شيوعًا في مرضى (CSCR) وتحديد أي من البروتينات أو الاختلافات الجينية ستساعد على التنبؤ بالفئات الأكثر تأثرًا بالعلاج باستخدام إبليرينون”.