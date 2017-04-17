كيف تساعد الشوكولاتة في علاج ارتفاع ضغط الدم؟

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

رغم سوء سمعة الشوكولاتة والاعتقاد بأنها ضارة بالصحة، كشف مجموعة من الأطباء أن أكل الشوكولاتة يفرز البوتاسيوم الغذائي المفيد، الذي يساعد على تنظيم وخفض ضغط الدم.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، تعتمد فوائد الشوكولاتة على نوعها، حيث قالت الدكتورة “نايلة أريبي” استشارية الجهاز الهضمي في مستشفى سانت مارك: “لطالما ساد الاعتقاد أن الشوكولاتة غير صحية، فالكثير من الناس لا يدركون فوائدها الصحية. وتنبع تلك الفوائد الصحية من حبوب الكاكاو، فتخمير تلك الحبوب قبل استخراجها يولد زبدة الكاكاو ويطلق مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة”.

وكشف الخبراء، أن البوتاسيوم يمكن أن يساعد على تنظيم ضغط الدم، حيث نشرت دراسة في المجلة الأمريكية لعلم الفسيولوجيا في الآثار المترتبة على البوتاسيوم على ارتفاع ضغط الدم، وقد استنتج الخبراء أن زيادة البوتاسيوم الغذائي يمكن أن تقلل من ضغط الدم.

وبحسب الدكتورة نايلة، فإن الشوكولاتة النقية أو الشوكولاتة الداكنة هي النوع المفيد المذكورة أعلاه.

وتقول: “عندما تتم معالجة الشوكولاتة تصبح ضارة، حيث تتضمن عملية التصنيع إضافة السكريات وأشكال مختلفة من منتجات الألبان بما في ذلك القشدة والحليب المكثف، وقد سبق وثبت أن السكر ومنتجات الألبان يمكن أن يكون لهما تأثير ضار على الأمعاء، فالسكريات تسبب التخمر الزائد في الأمعاء ويمكن أن تسهم في الانتفاخ وزيادة الغازات”.

ويمكن لمنتجات الألبان أن تسهم في هذه الأعراض، حيث يتحول اللاكتوز إلى جلوكوز السكر واللبن والذي يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى التخمير”.

ولهذا ليس عليك تجنب جميع أنواع الشوكولاتة، فكل ما عليك فعله هو اختيار الأنواع الصحية التي لا تحتوي على سكريات وألبان.