الطابعات الثلاثية الأبعاد تدخل عالم الشوكولاتة‎ (صور)

المصدر: جامبلو - إرم نيوز

في مصنع “ميام” لتصنيع الشوكولاتة البلجيكية تقوم آلة طباعة متخصصة بضخ طبقات من الشوكولاتة السائلة لتشكل جسما ثلاثي الأبعاد.

وبدأ مصنع “ميام” العمل قبل 3 أشهر وخرج من عباءة مختبر فن الطهو الذكي في جامعة “ليج” القريبة.

ويقوم مختبر فن الطهو بأبحاث عن استخدام التكنولوجيا في قطاع الأغذية والمشروبات ويشغل 4 آلات طباعة متخصصة ثلاثية الأبعاد.

وتنتج الشركة أشكالاً من الشوكولاتة مطبوعة بتقنية الأبعاد الثلاثية كما تنقش قطع الشوكولاتة وحلوى “الماكرون” برسائل أو شعارات بحسب طلب زبائن مثل مصنع “برتينتشامبس”.

وكان المصنع يريد جائزة فريدة للفائزين في مسابقة البحث عن بيضة عيد الفصح وطلب زجاجات جعة مصنوعة من الشوكولاتة.

وتصبح الشوكولاتة جاهزة للأكل بمجرد خروجها من آلة الطباعة وهي عملية قد تستغرق ما بين 10 دقائق و3 ساعات.

واستغرق إنتاج زجاجات الجعة لمصنع برتينتشامبس 3 ساعات واستخدمت 24.6 متر من الشوكولاتة.

وترد الطلبات للشركة من فنادق وشركات وأفراد، وتتفاوت الأسعار بشكل كبير بحسب الحجم والشكل بالإضافة لنوع الشوكولاتة المطلوبة.

ورغم أن الشوكولاتة الداكنة هي الأكثر شيوعاً فإن الشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة البيضاء متاحتان للاستخدام أيضاً.