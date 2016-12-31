8 أصناف غذائية تسبب الشيخوخة.. ابتعدوا عنها

المصدر: عمرو الزناتي- إرم نيوز

يؤثر الطعام الذي نتناوله، على مدى تقدمنا في السن، والسرعة التي يتم بها ذلك، حيث تساعد الكثير من الأطعمة التي لا نلقي لها بالاً، في إظهار ملامح الشيخوخة مبكرًا وقبل أوانها، على وجوهنا، وذلك بسبب جهلنا بالتأثيرات السلبية لها.

ويجب أن نعلم، أن العديد من الأطعمة المصنعة، تحتوي على مقادير متفاوتة من العناصر الضارة، بل والسموم أحيانًا، التي يمكن أن تتراكم مع مرور الوقت، ما يتسبب في العديد من المضاعفات الصحية، على مدار السنوات.

وتستعرض “إرم نيوز”، قائمة تضم مجموعة من تلك الأطعمة، التي تساهم في زيادة وتيرة الإصابة بالشيخوخة، خاصة لو اقترنت بسلوكيات معيشية سلبية، كالسمنة والتدخين وغيرها، ونوردها في الأسطر التالية:

1- الوجبات السريعة

يشدد الأطباء، على أن الوجبات السريعة أهم وأبرز مسببات ومسرعات الشيخوخة، فهي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، تسبب انسدادًا في الشرايين، كما أنها تسبب تلبكًا معويًا، لصعوبة هضمها، ما يؤدي لتخزين الدهون في الجسم.

2- المواد المصنعة

فضلاً عن احتوائها على أحماض دهنية مشبعة، كالوجبات السريعة، إلا أنها تتميز أيضًا باحتوائها على كربوهيدرات ثقيلة، تلحق أضرارًا بالغة بالجسم، أهمها حساسية الجلد، ومن تلك المواد المصنعة الملونات الصناعية، والمواد الحافظة، والنكهات، وغيرها.

3- الأطعمة المملحة

المواد الغذائية التي تضم مكونات ذات كميات عالية من الملح، ليست مفيدة للجسم، وتزيد معدلات التقدم في العمر، لأنها تسبب أضرارًا بالكلى، وتزيد ضغط الدم، وتصيب الإنسان بالجفاف، فمن يستمر بأكل الموالح، ستبدو عليه أعراض الشيخوخة أسرع من غيره.

4- القهوة الزائدة

رغم تأكيد العلماء لفوائدها الكثيرة، إلا أن المبالغة بشربها تؤدي لأضرار بالغة على الجسم، لاحتوائها على الكافيين الذي يؤدي لزيادة إدرار البول وتجاعيد البشرة بسبب تقليل احتفاظها بالماء.

5- مشروبات الطاقة

تحتوي على مستويات عالية من مادة الكافيين، التي تسبب الجفاف، إضافة لاحتوائها العديد من المركبات التي لم يتم بحثها، ما يجعلها خطرة على الجسم، خاصة على الأسنان واللثة.

6- المشروبات الغازية

تتضمن تركيبتها، مستويات عالية من السكر وعنصر الفركتوز، الذي يعتبر من العوامل المهمة في حدوث الشيخوخة، لأنه يسبب الجفاف وضعف إمدادات المياه للجسم، وبالتالي نقص ترطيب الجلد وتراكم السكريات.

7- الحلويات والسكاكر

السكر المصنع، يمكن أن يقلل من فعالية الأيض، ما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، كما أنه يحمّل الجسم سعرات حرارية غير مفيدة، وتسبب الكولسترول، وتؤدي للإصابة بالنوع الثاني من السكري.

8- اللحوم الرخيصة

تكون غير معالجة بشكل سليم، وتتضمن الكثير من الدهون، ويوضع عليها كميات كبيرة من المواد الحافظة، التي تزيد من عمرها الافتراضي، لذا تكون نسبة الصوديوم فيها عالية، وذلك كله يؤثر على الجهاز المناعي.