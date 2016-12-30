كيف تسببت الشيخوخة بوفاة طفلة عمرها 12عامًا؟ (صور)

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

توفيت فتاة كولومبية عانت من مرض وراثي نادر، يسبب الشيخوخة المبكرة، وهي تبلغ من العمر 12 عامًا، ولكنها كانت في جسم عجوز عمرها 90 عامًا.

وولدت كارين أوردونيز، مع اضطراب وراثي نادر، يسمّى “الشّياخ”، يسبب أعراضًا تشبه الشيخوخة في سن مبكرة جدًا.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، قال الأطباء الذين كانوا يعالجونها، إن المرض يصيب شخصًا واحداً فقط من بين كل 8 ملايين، وليس له علاج.

وكانت إحدى الذين عانوا من هذا المرض، فتاة تُدعى مغالي جونزاليس، والتي تمكنت من الاحتفال بعيد ميلادها الـ 15.

وفي إحدى المقابلات الأخيرة، تحدثت الشابة كارين عن مرضها، وكيف تشعر في المدرسة، وصرحت أن أفضل شيء في الذهاب إليها، هو الالتقاء بالناس الآخرين، قائلة: “أنا أحب أن يكون لي أصدقاء، وألا أكون وحيدة”.

وكانت روح الفكاهة الرائعة واضحة عليها، وعلى سبيل المثال، عندما أشار أحد الصغار إلى أنها تشبه أجداده، ادّعت الصغيرة أنها توأمها.

وقد أحبت تخيّل أنها أميرة، وتحدثت عن أصدقاء المدرسة الذين كانوا يعتقدون أنها تبكي كثيرًا، لافتقارها للرموش، ما جعل عينيها تدمعان كثيرًا.

كما أن مرضها كانت له مضاعفات أكثر خطورة، بما في ذلك التهاب المفاصل ومشاكل في القلب، أدت إلى وفاتها في نهاية المطاف.

وتسببت معركتها الشجاعة مع المرض، وموقفها المبتهج، في حزن كبير لأبناء بلدتها، ما ظهر جلياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت كيتي هولغوين مارين: “إنها لدى الله في مجده، جميلة وشرطية بطلة”، وقال راميرو كاستريلون: “ربنا يباركها، ملاك يتركنا”.