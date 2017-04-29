أخطاء شائعة عند غسل الثياب..تجنبيها

المصدر: دلال قصري - إرم نيوز

الخطوة الأولى للحفاظ على ملابسك جميلة وجديدة تكمن في تعلّم الطريقة الصحيحة لغسلها!

وفي مقال نشرته مجلّة “ذا برايت سايد”، نلقي الضوء على أهمّ الأخطاء الشائعة التي نقوم بها عند غسل الثياب والتي تؤدي إلى إفسادها وتقصير عمرها.

سوء الفرز

بغضّ النظر عن اللون، يجب ترتيب الثياب عند غسلها حسب نوع النسيج أيضاً، فالملابس الصوفية يجب أن تُغسل بشكل منفصل، كما يجب عدم خلط المناشف مع الملابس المصنوعة من الألياف الاصطناعية.

إزالة البقع

لا تتعجّبي من الحصول على ثقوب في ملابسك إن كنت ممّن يفركون البقع بقوّة لإزالتها، يجب غسل البقع بلطف، والطريقة الأفضل لإزالتها تكمن في وضع قطعة قماش بيضاء فوق البقع لتقوم بامتصاصها.

استخدام كمية كبيرة من مسحوق الغسيل

يؤدي استخدام كميات كبيرة من مسحوق الغسيل إلى الحصول على رغوة أكثر، وبالتالي تجمّع المزيد من الأوساخ في هذه الرغوة، والتي يمكن أن تترسب بدورها في أجزاء معينة من الملابس.

النتيجة النهائية ستكون عبارة عن ملابس أشدّ اتساخاً، وهي بالتأكيد ليست النتيجة التي تودّين الحصول عليها.

عدم الاهتمام بالسحابات

عند غسل الثياب، احرصي على أن تكون جميع سحّابات الملابس مغلقة، لأنّ أسنان هذه السحابات قد تفسد الثياب الأخرى.

أزرار القمصان

احرصي دائمًا على فتح أزرار القمصان وغيرها من الثياب عند غسلها، لأنّ إبقاءها مغلقة قد يؤدي إلى سقوطها ممّا يجعل الثياب تبدو قديمة وغير مرتبة.

استخدام كمية كبيرة من المبيّض

يؤدي استخدام كميات كبيرة من المبيض إلى إضعاف الأقمشة، فتصبح سهلة التمزّق، يمكنك بدلاً من ذلك غلي الملابس عن طريق وضعها في قدر كبير وإضافة بضع قطرات من الليمون لها.

تذكّري ليس كلّ الملابس قابلة للغلي!

إعطاء الغسّالة قسطًا من الراحة!

يفضّل بعض المستخدمين إعطاء الغسالة قسطاً من الراحة، معتقدين أن الدورات المتتالية ستؤدي إلى تعطلها، لكن هذا الأمر خاطئ تماماً.

دورات الغسالة المتتالية تقلّل من استهلاك الكهرباء لأنّ الغسالة في هذه الحالة تستفيد من الحرارة المتبقية من الدورة السابقة.

استخدام دورة واحدة عند غسل الوسائد والأغطية

عند غسل الوسائد والبطانيات، احرصي على تشغيل دورتين متتاليتين في الغسّالة، لأن الريش أو أياً كانت الحشوة داخل الوسائد تُجمّع الرغوة وبقايا الصابون لذا يستحسن تشغيل دورتين بدلاً من دورة واحدة.

استخدام منعّم الأقمشة للمناشف

يقلّل منعّم الأقمشة من قدرة الامتصاص للأقمشة، لذا يجب عدم استخدامه للمناشف حتى لا تفقد قدرتها الامتصاصية وتصبح بذلك عديمة النفع.

استخدام مساحيق تنظيف باهظة الثمن

تستطيعين دائمًا استبدال مساحيق التنظيف الغالية بأخرى طبيعية متوفرة في المنزل، فالملح يجعل الملابس تبدو أبهى، والطبشور يقضي على البقع، وعصير الليمون ينعّم الأقمشة ويمنحها رائحة منعشة!

عدم الاهتمام بنظافة الغسّالة

من المهمّ للغاية الحرص على نظافة الغسّالة، يمكنك دائمًا فكّ صندوق مسحوق الغسيل وتنظيفه، كما يجب ترك الغسالة مفتوحة بعد الانتهاء من الغسيل وذلك حتى تجفّ تماماً.

أخيراً احرصي على تشغيل دورة لتنظيف الغسالة مرة واحدة على الأقل في السنة، وذلك باستخدام الماء الساخن والخلّ.