اليمن يطلب مساعدة عاجلة لإنقاذ محطات توليد الكهرباء (فيديو)

المصدر: سامية قاصد – إرم نيوز

طالب المندوب الدائم لليمن لدى الجامعة العربية، السفير رياض عمر العكبري، الدول العربية والمجتمع الدولي بتقديم مساعدات عاجلة لليمن، بهدف إعادة البناء والتنمية في المناطق التي حررتها القوات الشرعية.

وقال العكبري في لقاء مسجل مع “إرم نيوز” على هامش مشاركته في “المجلس الوزاري العربي للكهرباء” إن “الحكومة اليمنية تسعى جاهدة لجلب اهتمام المانحين العرب والدوليين، لتقديم مساعدات عاجلة للشعب اليمني، والمساهمة في إعادة بناء المناطق المحررة خاصة في مجال الكهرباء، وذلك من خلال ترميم وإعادة جاهزية محطات توليد الكهرباء”.

وذكر الدبلوماسي اليمني بأن “الدول أعضاء الجامعة العربية اتفقت على خطة تعاون عربي في مجال الكهرباء، ستكون نواة وتحديًا جديدًا يعكس الأمل للخروج من الدوامة، لمجابهة التحديات الحقيقية في التنمية وإعادة بناء ما هدمته الميلشيات في مناطق النزاعات”.

ودعا السفير اليمني الدول العربية والمجتمع الدولي إلى “النظر للحالة المزرية التي تعاني منها المدن اليمنية، وضرورة رفع المعاناة عن المواطن اليمني”، في الوقت الذي قدم فيه الشكر لكل الدول التي تقدم مساهمات إيجابية بإنشاء محطات للطاقة الكهربائية في اليمن.