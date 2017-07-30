تعرف على تفاصيل قضية المتحرشين بفتاتي الرياض بعد القبض عليهم (فيديو)

باشرت النيابة العامة في العاصمة السعودية الرياض التحقيق مع المتحرشين الثلاثة بفتاتين شرق العاصمة، وتصويرهما وبث المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وستم إحالة المتهمين للجهات القضائية عقب استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وفق ما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية.

وأعلنت شرطة الرياض قبل أيام إلقاءها القبض على الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يتحرشون بفتاتين في أحد أحياء العاصمة.

وتحفظت الشرطة على المتهمين، فيما قامت بإشعار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية. وفق “أخبار 24”.

وسبق أن وثّق مجموعة من الشبان فيديو لهم وهم يتحرشون بفتاتين تسيران في أحد الشوارع، وظهرت إحداهما دون عباءة، فيما تجرأ أحدهم على لمسها.

كما رصد الفيديو ملاحقة الشبان للفتاتين بسيارتهم، والاقتراب من الفتاة الملثمة دون عباءة، حيث تلفظوا عليهما بألفاظ خادشة وتعمدوا مضايقتهما، قبل أن تدخل الفتاتان في شارع فرعي تجنبا لهم.