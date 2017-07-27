الكويت.. حل لغز الفتاة “غير المتزوجة” التي وضعت طفلًا بعد القبض على رجلين

تمكن رجال المباحث في الكويت، بحل لغز الفتاة الشابة “غير المتزوجة” التي وضعت مولودها، يوم الثلاثاء، في أحد المستشفيات، بعد سؤالهم لها عن هوية والد الطفل، حيث أقرت أنها غير متزوجة، وبينت أن الطفل ربما يعود إلى واحد من رجلين، ليتمكن رجال المباحث لاحقًا من الكشف عن هويته.

وفي التفاصيل، التي نشرتها صحيفة “الرأي” في وقت سابق، فإن رجال الأمن توصلوا إلى الرجلين المشتبه بهما، حيث ألقوا القبض عليهما، وبعد تحريات مكثفة معهما، اشتبها بأحدهما، حيث اعترف أنه والد الطفل.

وأحالت المباحث المشتبه بهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.