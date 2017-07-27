بعد انتشار مقاطع عارية عبر حسابها بالكويت.. “خشفة العجمية” تفجر مفاجأة

أعلنت صاحبة حساب “خشفة العجمية” الحقيقية عبر تطبيق “سناب شات” في الكويت، أنه لا علاقة لها بالصور ومقاطع الفيديو العارية التي انتشرت باسمها قبل عدة أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التحقيقات، أنكرت صاحبة الحساب وهي أحد مشاهير السوشال ميديا، علاقتها بالمواد الإباحية المنشورة، مؤكدة أن هناك من “سرق” منها الحساب واستخدمه في أمور مشبوهة.

وهزت صور ومقاطع فيديو لفتاة عارية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشارع الكويتي، حيث تمكن رجال المباحث من القبض على سارقة صاحبة الحساب، والذي تبين أنها غير كويتية، والتي اعترفت في التحقيقات أنها استولت على حساب إحدى قريباتها، لتستغله وتبث عليه صورا ومقاطع وهي عارية، ظنا أن أحدا لن يستطيع التعرف عليها، بحسب أقوالها، ومعربة عن ندمها على فعلتها، التي أدت إلى غضب كبير في الكويت، وفق صحيفة “الأنباء”.

وكشفت مصادر أمنية أن “السارقة” أحيلت إلى نيابة الأحداث بعد أن تبين أنها لم تبلغ السن القانونية، حيث لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها، وأمرت بحجزها.