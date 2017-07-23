هروب 4 من سجن تبوك العام في السعودية (صور)

نجح أربعة سجناء في محافظة تبوك السعودية بالهرب من سجن تبوك العام، أمس السبت.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للسجون العميد أيوب بن نحيت، إنه الساعة الخامسة والنصف من فجر أمس تمكن الأربعة من الهرب.

ونفى بن نحيت المعلومات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بأن أحد النزلاء من المحكوم عليهم بالقصاص.

وأكد أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة لاستكمال إجراءات البحث والتحقيق بحكم الاختصاص، بحسب موقع صحيفة “الحياة”.

وقالت مصادر إن السجناء تمكنوا من الهرب بعد قصهم حديد العنبر المحتجزين فيه، ومن ثم القفز من فوق سور السجن.

وذكرت أن ثلاثة من السجناء الهاربين تجمعهم علاقة قرابة بينهم شقيقان، مبينةً أن أحد الشقيقين ويدعى محمد العطوي يبلغ من العمر 33 عاماً، وكان عليه حكم بالقصاص في السابق قبل أن تقوم أسرة المجني عليه بالعفو عنه، لكنه عاد وارتكب جريمة أخرى بعدها بتسع سنوات، بإطلاقه النار على مدير سجن تبوك، ليصيبه بإصابات بالغة، بحسب موقع “أخبار24”.