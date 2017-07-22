السعودية تمنح دبلوماسيين إيرانيين تأشيرات لترتيبات موسم الحج

أبلغت السلطات السعودية، السبت، الحكومة الإيرانية أنها ستقوم بمنح تأشيرات دخول لوفد دبلوماسي إيراني مؤلف من 10 أشخاص معنيين بتسيير أمور الحجاج الإيرانيين، يوم الاثنين القادم ،وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

وقال رئيس لجنة الحج والزيارة في البرلمان الإيراني النائب أحد آزادي خواه : “إن وزارة الحج السعودية أبلغت طهران أنها لم تعرقل عملية إصدار تأشيرات دخول للوفد الدبلوماسي الإيراني وأن تأشيرات الدخول ستمنح يوم الاثنين القادم”.

وأشار النائب خواه إلى عدم وجود أية مشاكل بين طهران والرياض فيما يخص أداء الإيرانيين فريضة الحج لهذا العام، داعيًا وسائل الإعلام الإيرانية والمسؤولين في بلاده إلى عدم إطلاق تصريحات من شأنها أن تثير المشاكل والحساسية مع المملكة العربية السعودية.

وكشف النائب الإيراني أن “الوفد الدبلوماسي الإيراني سيصل إلى السعودية قبل وصول الدفعة الأولى من الحجاج الإيرانيين“.

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني محمد إبراهيم رضائي، لوح اليوم السبت، باتخاذ بلاده قرارًا يوقف إرسال الإيرانيين إلى الحج لهذا العدم بذريعة “عدم إصدار السعودية “تأشيرات دخول” لفريق وزارة الخارجية الدبلوماسي المعني بشؤون الحجاج”.

وزعم النائب الإيراني أن عدم وفاء السعودية بالوعود التي أعطتها للجانب الإيراني سيدفع طهران إلى اتخاذ قرار بمنع إرسال الإيرانيين للحج هذا العام، مشيرًا إلى أن “السعودية لم تمنح حتى الآن تأشيرات الدخول للوفد الدبلوماسي الإيراني الّذي يجب أن يتواجد في السعودية قبل وصول الحجيج الإيرانيين”.

ومن المقرر أن تبدأ رحلات الحجاج الإيرانيين اعتبارًا من 30 يوليو/تموز وتستمر لغاية 25 آب/ أغسطس المقبل، بحسب ما أعلن الأسبوع الماضي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي.

وفي مطلع يوليو/ تموز الجاري، منحت السعودية، 10 دبلوماسيين إيرانيين، تراخيص رسمية كممثلين قنصليين في جدة ومكة المكرمة، تمهيدًا لعودة الحجاج الإيرانيين، خلال موسم الحج المقبل، حسبما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي.