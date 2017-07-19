لهذا السبب الإنساني.. محكمة دبي تمنح امرأة محكومة بالمؤبد سراحًا مبكرًا

تمكنت امرأة أوكرانية في دبي بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، من الحصول على إطلاق سراح مبكر من حكم بالسجن المؤبد لقتلها امرأة أخرى عام 1999، بعد موافقة المحكمة على التماسها رغبة منها حضور حفل زفاف ابنتها، التي كان عمرها 5 أعوام حين دخلت السجن.

وبينت المرأة، البالغة 46 عامًا، في التماسها لهيئة المحكمة: “لم أعش يومًا لابنتي، ولم أكن موجودة من أجلها منذ كانت طفلة في الخامسة، فلم أنل الفرصة لإطعامها أو شراء ملابس لها أو مساعدتها في الدراسة، بل لم أرها حين ذهبت إلى المدرسة أو في حفل تخرجها في الكلية، لقد بلغت من العمر 24 عامًا الآن وصارت عروسًا”.

وأضافت في التماسها: “إن ابنتي حرمت من أمها منذ 18 عامًا، وحرمتُ من النظر إلى وجهها، ومتابعة نموها عامًا بعد آخر، لقد فقدت كل شيء في حياتي، ولا أريد لها المعاناة نفسها، وأطلب العفو لأنني تسببت لها في كثير من الألم بسبب تهوري”.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم، فإن المرأة كانت تبلغ من العمر 28 عامًا حين كانت على علاقة بشخص عربي، حيث تورطا بقتل امرأة في فبراير/ شباط 1999، بعد استدراج الضحية إلى شقتهما، وقاما بضربها على رأسها بأداة صلبة حتى الموت، ثم خنقاها ووضعا الجثة في حقيبة بلاستيكية وألقياها من الشرفة بعد سرقة أموالها ومتعلقاتها.

وألقت شرطة دبي القبض عليهما بعد الجريمة مباشرة، وأحيلا إلى المحكمة بتهمة القتل العمد والسرقة، وحكم عليهما بالسجن المؤبد.

ووفقًا للقانون، فإن بإمكان السجناء في أحكام المؤبد طلب العفو بعد مرور 15 عامًا من مدة العقوبة، بشرط حسن السلوك، فيما وافقت المحكمة، أمس الثلاثاء، أيضًا على التماس بالعفو من المتهم الآخر بالقضية للعودة إلى أهله.