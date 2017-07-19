تنكر بزي نسائي ليقضي ليلة مع صديقته في كليتها بدبي

تنظر محكمة جنح دبي في دولة الإمارات في قضية تنكر مدير صيني بزي نسائي ليتمكن من الدخول إلى مدينة دبي الأكاديمية مع صديقته، بهدف قضاء ليلة معها داخل جناح الإناث في كليتها.

وأقر الرجل أمام المحكمة، أنه ارتدى تنورة وردية تحت عباءة سوداء ووضع الماكياج، ليبدو مثل امرأة، عندما رافق صديقته الصينية إلى مسكنها في يونيو/حزيران الماضي، لكن وعند وصولهما إلى بوابة المبنى، أوقفهما حراس الأمن وطلبا منهما هوياتهما، قبل أن يحاول المدير الهرب بعد اكتشاف الحراس أنه متنكر في زي نسائي، وفق ما أورده موقع “آراء نيوز”.

وفي التفاصيل، قال الرجل الصيني، إنه عندما وصلا إلى مدخل المسكن، سأله الحارس عن هويته، وعندما شعر الصيني أن الحارس شك في كونه رجلًا، حاول الهرب، لكن الحارس تمكن من إيقافه واستدعى الشرطة، التي جاءت وضبطت الرجل الصيني متنكرًا بالزي النسائي.