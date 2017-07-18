“شبهة جنائية” وراء مصرع سائحة بلجيكية في شرم الشيخ

كشف تقرير صحي صادر عن الطب الشرعي في مصر عن تفاصيل جديدة في وفاة سائحة بلجيكية بمدينة شرم الشيخ، حيث جاء التقرير ليثبت وجود شبهة جنائية في الحادث.

وقال تقرير الطب الشرعي إن السائحة “صوفي دارين” في منتصف العقد الرابع من العمر كانت حاملًا في الشهر الرابع، وتبين وجود كدمات منتشرة في جميع أنحاء جسدها، إلى جانب كدمات أخرى في الوجه وبعض التشوهات، الأمر الذي يعني وجود شبهة جنائية في وفاتها، بعد العثور على جثتها داخل حمام أحد الفنادق المتواجدة فيه.

وقررت النيابة العامة استكمال التحقيقات مع زوج المجني عليها ” جريو جوري” لسماع أقواله مرة أخرى بعد وجود شبهة جنائية في الحادث، بعد أن أكدت لجنة الأطباء برئاسة مفتش الصحة بمدينة شرم الشيخ أن جسد المجني عليها به كدمات قديمة وحديثة، الأمر الذي يعني استمرار التعدي عليها، كذلك وجود جرح قطعي في الوجه.

وكان رجال الأمن والبحث الجنائي في شرم الشيخ قد تلقوا بلاغًا يفيد بالعثور على جثة السائحة البلجيكية داخل غرفة حمام بأحد الفنادق، الثلاثاء، لينتقل رجال الأمن للمعاينة وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.