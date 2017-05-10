حيلة غريبة من مصرية لمنع زوجها من الزواج بأخرى

المصدر: يوسف القاضي- إرم نيوز

لجأت سيدة مصرية للاستعانة بطالب لضربها وإحداث جروح قطعية نافذة في رأسها ومناطق أخرى من جسدها، لتجبر زوجها على عدم الزواج من سيدة أخرى، بعد سنوات من العيش معاً دون إنجاب أطفال، وعزم الزوج مؤخرا على الزواج من أخرى كونه ميسور الحال.

واستعانت الزوجة بابنة خالتها وصديقها الطالب، لضربها لتدّعي تعرضها للسرقة واقتحام الشقة، ومن ثم سرقة مبلغ يقدر بقرابة 46 ألف دولار حصيلة عمل زوجها في إحدى الشركات السعودية، حتى لايجد الزوج أموالاً للإنفاق على زواجه الثاني دون الشك فيها، خاصة أنها أظهرت موافقتها على زواجه دون تردد، لتضع في نفسها خطة مقاومة الزواج بشكل آخر.

في قسم شرطة حلوان بالقاهرة، أفاد بلاغ رسمي بتعرض الزوجة لعملية سطو من قبل لص على الشقة أثناء غياب زوجها عن المنزل، وسرقة المبلغ المالي وبعض المجوهرات، لينتقل رجال الأمن والفحص الجنائي لمقر الواقعة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وبعد البحث والتحريات، تبين اختلاق الواقعة من قبل الزوجة، التي اعترفت فيما بعد أثناء التحقيقات وسماع أقوالها باستعانتها بالمتهمين لضربها، في حين احتفظت بالأموال في مكان بعيد عن شقة الزوجية.

وبررت الزوجة ما فعلته بأنها لا تريد زواج زوجها من سيدة أخرى، ومن ثم تفكيرها في سرقة الأموال التي قرر إنفاقها على زواجه الثاني، إلا أن الزوج اتهم زوجته بالسرقة، بمشاركة المتهمين، لتقرر النيابة العامة حبس المتهمين جميعاً 4 أيام على ذمة القضية.