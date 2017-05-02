سبب تسريب صور زواج محمود كهربا وسارة خليفة

المصدر: إرم نيوز

تداول مغردون صورًا لعقد قران محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المعار لنادي اتحاد جدة السعودي، من المذيعة سارة خليفة، الذي تم قبل عدة أشهر.

وانفصل كهربا عن المذيعة المصرية، غير أنها حركت ضده قضية تبديد مشغولات ذهبية بقيمة 200 ألف جنيه مصري.

ورغم الانفصال من عدة أشهر إلا أن صور عقد القران لم تظهر إلا مؤخرًا.

وقالت مصادر: إن زوجة كهربا السابقة قامت بتسليم تلك الصور للمحكمة لإثبات زواجها من لاعب اتحاد جدة.

ولم يكن زواج كهربا من سارة خليفة معلنًا.

وقام لاعب اتحاد جدة بتسديد 200 ألف جنيه للمحكمة قيمة المشغولات الذهبية التي طالبته بها زوجته السابقة، حيث حُجزت القضية للنطق بالحكم في 30 مايو الجاري.

ورد كهربا عبر “تويتر” سريعا على تسريب الصور، مؤكدا أن الصور التي تم تداولها قديمة من العام الماضي، وأن السبب وراء نشرها الآن هدفها تشتيت تركيزه مع ناديه السعودي.