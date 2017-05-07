مصر تحيل”سفاح الساحل” للمفتي

المصدر: محمد علام- إرم نيوز

أحالت محكمة مصرية، أوراق عامل 33 عاماً، معروف بـ”سفاح الساحل” إلى مفتي الديار المصرية تمهيداً لإعدامه، بعد اتهامه في عدة جرائم قتل للنساء، للاستيلاء على مجوهراتهن وأموالهن، ثم ممارسة الجنس معهن بعد قتلهن.

وقررت المحكمة تحديد جلسة 7 يونيو المقبل للنطق بالحكم، ولحين وصول رأي المفتي في إعدامه “رأي استشاري غير ملزم للمحكمة”، بعد أن تمت حاكمته على مدار قرابة عامين في أكثر من قضية وفقاً لاعترافاته بكافة جرائمه تجاه النساء خاصة كبار السن منهن.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بقتل سيدة بعد أن سرق مصوغاتها وهي عبارة عن حلق ذهبي و20 جنيهًا وهاتف محمول فقط، ومارس معها الجنس، إلا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه عقب تتبع الهاتف المحمول المسروق وضبطه.

كما أظهرت أقوال المتهم ارتكابه جريمة قتل سيدة في بداية العقد السابع من العمر وكانت بداية الخيط لمعرفة جرائم أخرى ارتكبها.

وتبين أن المتهم يتربص بالسيدات كبار السن، ويرتكب جرائم القتل ضدهن بعد يقينه بإقامتهن بمفردهن، ليدلي باعترافات قال فيها إن الشيطان كان يصور له النساء جميلات برغم كبر سنهن، وهو الأمر الذي كان يدفعه لممارسة الجنس معهن بعد ذبحهن، إلى جانب ارتكاب عدة جرائم مماثلة في منطقة الساحل مستغلاً طبيعة عمله “منجد” وعلاقته الطيبة بالمواطنين لعدم الشك في سلوكه.