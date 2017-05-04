محكمة مصرية تخلي سبيل رجل الأعمال “الإخواني” حسن مالك

المصدر: محمد الفيومي - إرم نيوز

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل رجل الأعمال “الإخواني” حسن مالك، على ذمة التحقيقات الجارية في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد المصري، وتغريمه كفالة مالية بقيمة 20 ألف جنيه.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا يقضي بإخلاء سبيل حسن مالك، رجل الأعمال البارز بجماعة الإخوان المسلمين على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت النيابة العامة في مصر اتهامات له، من بينها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتورط فى مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد أزمة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.

وستنفذ أجهزة الأمن قرار إخلاء سبيل حسن مالك، إذا لم تستأنف النيابة قرار إخلاء سبيله خلال 48 ساعة من قرار المحكمة، إذ أنه غير متهم في قضايا أخرى.

ويعد مالك من أبرز رجال الأعمال الإخوان وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال بمصر وخارجها، واستمر عامين عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 بمنأى عن الملاحقة الأمنية.

وسجن مالك عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سلسبيل” مع القيادي الإخواني خيرت الشاطر، كما تمت إحالته عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، وفي أبريل 2008 صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات، وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.

وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي مبارك، عقب ثورة 25 يناير 2011.