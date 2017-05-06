كشف ملابسات حادثة السطو المسلح بتبوك.. وهذا ما قاله شقيق القتيل

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشفت مصادر أمنية سعودية، ملابسات حادثة سطو مسلح استهدفت محل ذهب ومجوهرات بمحافظة ضباء في منطقة تبوك مساء أمس الجمعة، فيما روى شقيق وزملاء رجل الأمن الذي قضى خلال الحادثة تفاصيل الساعات الأخيرة من حياته.

وذكرت المصادر، أن رجلاً يرتدي عباءة سوداء دخل المحل، وهدد العاملين فيه بسلاح ناري، قبل أن يشاهده أحد المارَّة ويقوم بإبلاغ الشرطة، حيث حضر رجال الشرطة على الفور وتقدمهم الرقيب أول عطالله سويلم الحويطي، لكن الجاني باغته بإطلاق النار على صدره فتوفي متأثراً بإصابته، كما أطلق الجاني النار على مواطن ووافد عربي وأصابهما قبل أن يفر من المحل.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية، عن أحد أشقاء الرقيب الحويطي، قوله إن “الراحل عمل بشرطة محافظة ضباء منذ 25 عاماً، وهو أكبر أشقائه، وله سبعة أبناء، أكبرهم يبلغ من العمر 17 عاماً”.

وأضاف، أنه “قابل شقيقه قبل ساعات من وفاته، وتحديداً عند الساعة 4:30 من عصر أمس، حيث طلب منه الذهاب لوالديهما وإبلاغهما سلامه”.

وتابع أنه “زار والديه، وعقب عودته الساعة 10 مساءً فُوجئ بنبأ وفاة شقيقه”، لافتاً إلى أنه “لم يبلغ والديه بالأمر حتى لا يفجعا خاصةً وأنهما كبيران بالسن، لذلك أبلغهما صباح اليوم السبت”، مؤكداً أنهما “راضيان وصابران ولديهما ثقة كبيرة برجال الأمن في تقديم الجاني للعدالة”.

ونقل شقيق الرقيب الحويطي عن زملائه، أن الشهيد كان قد أمَّ زملاءه في صلاة العشاء، وحين وصل البلاغ كان قريباً من الموقع، وباشر الحادثة، حيث وقعت الإصابة التي أدت لوفاته.