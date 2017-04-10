شرطة تبوك تطيح بشاب سعودي نزع عباءة فتاة وتحرش بها

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

سلّم شاب سعودي الجنسية نفسه للشرطة، اليوم الإثنين، بعد أن تورط في حادثة تحرش جريئة أثارت موجة غضب عارمة في المملكة، بعدما ظهر الشاب في مقطع فيديو ينزع بالقوة نقاب شابة كانت برفقة فتيات أخريات في مكان عام.

وقالت تقارير محلية: إن الشاب سلم نفسه لشرطة منطقة تبوك بعد ساعات من انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلمه بتمكن الشرطة من تحديد هويته والمركبة التي كان يستقلها عندما تحرش بالفتيات.

ومن المقرر أن تقوم شرطة تبوك بإجراء تحقيقات أولية مع الشاب قبل إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً لمحاكمته في قضية حظيت باهتمام شعبي واسع في المملكة المحافظة.

وأظهر مقطع الفيديو، لم يتضح تاريخ تصويره بالضبط، صاحب مركبة من نوع جيب أبيض اللون يحاول نزع عباءة ونقاب فتاة كانت برفقة مجموعة من الفتيات في أحد أسواق مدينة تبوك بحي العليا.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة في المملكة، وتصدر الحديث عنها والمطالبة بالقبض على الشاب ومحاسبته جميع مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.