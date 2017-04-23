في حادثة غريبة.. اختطاف فتاة من داخل منزل أهلها بالسعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أقدم 7 أشخاص على اقتحام منزل سيدة سعودية بحي الصالحية في عرعر واختطاف ابنتها عنوة، فيما تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية في السعودية من القبض على الجناة.

وقال العقيد عويد بن مهدي العنزي المتحدث الرسمي باسم شرطة الحدود الشمالية، إن مركز شرطة الفيصلية تلقَّى بلاغًا مساء أمس السبت من مواطن يفيد بقيام 7 أشخاص مجهولين بالتسلل إلى منزل شقيقته بحي الصالحية في عرعر، أثناء تواجد أطفالها الصغار برفقة والدهم المعوّق.

وأضاف أن الجناة أرغموا فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا كانت تتواجد بالمنزل على مرافقتهم رغمًا عنها واصطحبوها بسيارتهم، قبل أن يخلوا سبيلها لاحقًا وتعود إلى منزل ذويها في وقت متأخر.

وأوضح العقيد العنزي أن مركز شرطة الفيصلية بالتعاون مع إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكن من تحديد هوية الفاعلين والقبض عليهم، وتبيّن أن 3 منهم مراهقون في العقد الثاني من العمر، وأربعة منهم في العقدين الثاني والثالث من العمر، وبعد استكمال إجراءات التحقيق تمت إحالة الجناة مع الأوراق إلى جهة الاختصاص.