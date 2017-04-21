بالفيديو.. “شيشة” و”ديسكو” خلال توصيل سيدة سعودية بسيارة أجرة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

صورت إحدى المواطنات في المملكة العربية السعودية سائقًا يدخن الشيشة داخل سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل.

وظهر في الفيديو السيارة وفيها تشغيل إضاءة ملونة تعرَف باسم “ديسكو”، وأغان وموسيقى صاخبة.

وأوضحت مصورة الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الواقعة حدثت أثناء قيام السائق بتوصيها بسيارة تتبع لشركة “أوبر” للأجرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

وتواصلت الفتاة مع حساب الشركة في “تويتر”، وكتبت: “ويش هالمهزلة الهيئة تدري عنكم، ولا نبلغ عفواً كيف نأمنكم على بناتنا”.

وردّت الشركة: ” هذا الأمر غير مقبول بتاتاً وسيتم التعامل مع السائق بجدية”.

فيما أكد متحدث “أوبر” لـ”عين اليوم” أن هذا النوع من التصرفات غير مقبول، و”هو خرق صريح لقواعدنا العامة، ونحن نحقق في الأمر حاليًا”، موضحاً أن الحادث غير مؤكد أنه حدث أثناء توصيل الراكب.

فيما شكك سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصحة الفيديو والواقعة، معتبرين أنه محاولة للنيل من سمعة شركات تأجير السيارات.