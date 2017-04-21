تنفيذ أول عملية إعدام في ولاية أركنسو الأمريكية منذ 12 عامًا‎

المصدر: أركنسو - إرم نيوز

أعلن المتحدث باسم إدارة السجون في ولاية أركنسو الأمريكية، إعدام ليديل لي (51 عاما) في سجن كومينس في مدينة جرادي، وجاء تنفيذ الحكم كأول حالة إعدام منذ 12 عامًا، بعد معركة قانونية طويلة بشأن استخدام عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، والتي انخفضت في 2016 إلى أدنى مستوى لها في ربع قرن.

وكان لي قد أدين وحكم عليه بالإعدام لضربه ديبرا ريسي ضربا أفضى إلى الموت بواسطة مفتاح لتغيير إطار السيارات في عام 1993، وتواجد أقارب الضحية في سجن كومينس وأبلغوا وسائل الإعلام أن لي يستحق أن يموت لارتكابه جريمة دمرت حياتهم.

وتقدم محامو لي، الذي أمضى أكثر من 20 عاما في السجن انتظارًا لتنفيذ الحكم، عدة التماسات إلى محاكم كثيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بالحقنة المميتة.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية كل الالتماسات المقدمة من محامي لي ومن مجموعة مدانين آخرين محكوم عليهم بالإعدام في أركنسو.