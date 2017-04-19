حكم بإعدام 3 أشقاء مصريين بسبب “الحشيش”

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكماً بإعدام 3 أشقاء، إضافة إلى السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه ضد متهم رابع، فيما برأت متهماً خامساً، في القضية المنسوبة لهم بحيازة وترويج مخدر “الحشيش”.

وترجع أحداث القضية إلى العام الماضي حين تم توجيه الاتهام للمحكوم عليهم بحيازة كميات كبيرة من المخدر بغرض ترويجها وبيعها للشباب بمحافظة الشرقية، وبعد وصول المعلومات للجهات الأمنية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم القبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة.

وجاء الحكم ضد الأشقاء الثلاثة ليمثل صدمة لذويهم الذين حضروا جلسة المحاكمة معتقدين بأن أقصى عقوبة ستكون السجن 10 سنوات أو أحكام مقاربة، إلا أن المحكمة أصدرت حكم الإعدام.

وأثبتت التحريات الأمنية قيام المتهمين بالاتجار بمخدر الحشيش، وتم رصد تحركاتهم وتنقلاتهم لفترة محددة حتى تم القبض عليهم متلبسين.