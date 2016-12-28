قاتل صاحب محل سوبر ماركت بالشارقة بقبضة الشرطة.. ويكشف عن سبب جريمته (صورة)

المصدر: الشارقة – إرم نيوز

تمكنت شرطة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة من الكشف عن ملابسات مقتل صاحب محل سوبر ماركت، هندي الجنسية، والقبض على القاتل خلال أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة.

وعثرت الشرطة، أمس الثلاثاء، على صاحب محل سوبرماركت ممدد داخل المحل الواقع بمنطقة “ميسلون” بالشارقة بعد تلقيه بضع طعنات، وكان الرجل بين الموت والحياة والدماء تنزف من جسده وجرت محاولة إسعافه ونقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة، بحسب صحيفة “البيان”.

وبعد تكثيف التحريات، تمكنت الشرطة من تحديد هوية أحد الأشخاص المشتبه بعلاقته بالجريمة، وبمتابعة البحث تم التعرف على مكانه، ومن خلال كمين محكم تمكن الأمن من القبض على المشتبه به، وهو من الجنسية الباكستانية.

واعترف المتهم بعد مواجهته بالأدلة بقيامه بمهاجمة المجني عليه أثناء تواجده بالمحل، وطعنه بضع طعنات بسكين كان يخفيها بين طيات ملابسه إثر خلافات مالية وقعت بينهما.