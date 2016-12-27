العثور على جثة رجل مقتول “طعنًا” في محله بالشارقة

المصدر: الشارقة - إرم نيوز

أحيلت جثة رجل هندي في الخمسين من عمره للمختبر الجنائي، بعد أن عثرت على الجثة شرطة الشارقة وهي ملقاة على الأرض وعليها أثار طعنات بسكين داخل محل سوبر ماركت في منطقة ميسلون.

وكان قد انتقل على الفور فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية ورجال التحقيق الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة إلى الموقع المذكور، بعد أن ورد بلاغ إلى الشرطة عن طريق عامل في المحل المجاور.

شقيق الضحية قال إنهم يعيشون في الدولة منذ 30 عاما ويديرون محلهم الخاص في منطقةً ميسلون ومناطق آخرى، ولا توجد لديهم أي خلافات بالعكس تربطهم علاقة طيبة مع الجميع.

وأشار إلى أن شقيقه توجه الساعة السابعة صباحا لفتح السوبر ماركت حيث يعمل في الفترة الصباحية حتى الساعة الثانية ظهرا، مرجحا أن تكون السرقة هي سبب جريمة القتل التي راح ضحيتها شقيقه، لافتا إلى أنه لا توجد لديهم في المحل كاميرات مراقبة لكن الشرطة اتخذت اجراءاتها سريعا وجمعت الأدلة للتوصل الى الفاعل.

وبمعاينة الضحية من قبل رجال الإسعاف الذين وصلوا إلى الموقع فقد تبين أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته، حيث أمر وكيل النيابة بنقل الجثة إلى المختبر الجنائي بهدف عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.