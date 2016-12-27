النصر والشارقة في دور الثمانية بكأس رئيس الإمارات

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

تقدم النصر والشارقة لدور الثمانية بكأس رئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء، بعد تغلبهما على دبي والعروبة على الترتيب.

وتغلب النصر 1-صفر على ضيفه دبي بفضل هدف سجله البرازيلي فاندرلي من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78 ليقود فريقه لدور الثمانية.

وشهدت المباراة لقطة غريبة بعد مضي أكثر من عشر دقائق على بداية الشوط الثاني، حينما انطلقت رشاشات المياه في الملعب ليتوقف اللعب لأكثر من دقيقتين.

وفي الدور المقبل سيواجه النصر منافسه العين الذي تغلب 3-1 على الأهلي بعد وقت إضافي في مباراة قمة أقيمت، أمس الإثنين.

وإلى دور الثمانية أيضا تقدّم الشارقة بعد تغلبه 3-2 على مضيفه العروبة.

واستهل البرازيلي ديغاو التسجيل لصالح الشارقة بعد تمريرات قصيرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف يوسف سعيد الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعد انطلاقة سريعة لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-صفر.

وحاول العروبة العودة في الشوط الثاني وسجل الهدف الأول بعد ست دقائق من بدايته بفضل ضربة رأس من البرازيلي فيني في الدقيقة 53 ولكن سيف راشد أحبط عودة صاحب الضيافة عندما سجل الهدف الثالث بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 78 سجل السنغالي بابا ويغو هدفا ثانيا للعروبة بضربة رأس من مدى قريب بعدما أخفق الدفاع في إبعاد الكرة لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 3-2 على العروبة.

وسيواجه الشارقة في الدور المقبل فريق الوصل الذي تغلب 2-صفر على بني ياس أمس.