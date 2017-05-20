يسرا اللوزي لـ إرم نيوز: أتمرد على الفتاة الحالمة في “الحلال”.. وأرفض “السينما النظيفة”

أنهت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، تصوير مشاهدها في مسلسل “الحلال”، والذي سيعرض في رمضان، ويجمعها بالنجمة سمية الخشاب.

وقالت في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”:”أتمرد في مسلسل الحلال، على دور الفتاة الرومانسية وأجسد شخصية فتاة جريئة ومختلفة من حيث نبرة الصوت و طريقة الملبس، وقد سعدت بالتعاون مع فريق العمل الذي يضم بيومي فؤاد وسمية الخشاب ونخبة من ألمع النجوم”.

وأضافت، “كنت مترددة في المشاركة بمسلسل جبل الحلال بسبب الشخصية، حيث أجسد دور فتاة شعبية تتعرض لمضايقات بسبب جمالها، وهذه الشخصية لم أجسدها من قبل ولذا كنت خائفة من العمل، وعندما جلست مع المخرج أحمد شفيق شعرت بالراحة، وأقنعني بالشخصية وأنني قادرة على تجسيدها”.

وعن أهمية العرض في شهر رمضان قالت: “الكل بالطبع يفضل العرض في رمضان لارتفاع نسبة المشاهدة، ولكن العمل الجيد يفرض نفسه مهما كانت الظروف، وأكبر دليل على ذلك نجاح مسلسل آدم و جميلة، الذي جمع بيني وبين الفنان حسن الرداد، حيث عرض بعيدًا عن شهر رمضان وحقق مشاهدة عالية”.

وبشأن ما تردد عن رفضها العمل في السينما والاكتفاء بالدراما، قالت: “هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة، فأنا لم أعتزل السينما والحكاية كلها أن الأعمال المعروضة لا تناسبني لذا فضلت الابتعاد والتركيز في الدراما، كما أنني لم أرفض أعمالًا بسبب جرأتها وأنا ضد مصطلح السينما النظيفة، لأننا لا نقدم أعمالًا مخلة، بل نقدم فنًا محترمًا، ولذا أبحث عن الموضوع الذي يترك بصمة مع الجمهور”.

يذكر أن يسرا اللوزي تشارك الفنان حمادة هلال في بطولة مسلسل طاقة القدر، وتؤدي فيه دور فتاة ثرية وطموحة جدًا.